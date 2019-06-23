شرطة الديوانية تصدر توضيحا بشأن هجوم برمانة على دار مواطن

أصدرت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاحد، توضيحا بشأن تعرض دور احد المواطنين الى هجوم برمانة صوتية، فضلا عن ذبح احد الاشخاص، نافية عملية الذبح جملة وتفصيلا، فيما اشارت الى أن رمي الرمانة جاء بسبب خلافات عائلية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عددا من صفحات التواصل الاجتماعي تناول، يوم أمس، موضوع يتحدث عن تعرض منزل احد المواطنين في منطقة حي العصري الى الهجوم برمانة وذبح أحد الأشخاص".
وأوضحت القيادة، أن "لاصحة نهائيا لتعرض اي شخص لعملية ذبح بقدر ماكان رمي رمانة صوتية محلية الصنع لحقت أضرار بسيطة بسياج المنزل بسبب خلافات عائلية مابين صاحب الدار واشقاء طليقة شقيقه الذين طلب الشكوى ضدهم"، دايعة الى "التأكد والرجوع إلى مصدر الخبر قبل النشر من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة".
وأوضحت القيادة، أن "لاصحة نهائيا لتعرض اي شخص لعملية ذبح بقدر ماكان رمي رمانة صوتية محلية الصنع لحقت أضرار بسيطة بسياج المنزل بسبب خلافات عائلية مابين صاحب الدار واشقاء طليقة شقيقه الذين طلب الشكوى ضدهم"، دايعة الى "التأكد والرجوع إلى مصدر الخبر قبل النشر من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة".
يشار الى أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خلال الايام الماضية خبرا يفيد بتعرض منزل احد المواطنين الى هجوم برمانات يدوية، فضلا عن تعرض مواطن الى عملية ذبح، بحسب تلك المواقع.
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