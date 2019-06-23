المركزي يشرع بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الاسلامية

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه شرع "بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الإسلامية بالتعاون مع ديوان التأمين وبرأس مال قدره 15 مليار دينار بمشاركة جميع المصارف الإسلامية".وأضاف، أنه "تم إصدار ضوابط التكافل الخاصة بالشركة طبقاً لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)"، معتبراً أن "شركة التأمين التكافلي تمثل الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة الاستراتيجية الشاملة لهذا البنك في تطوير الصناعة المصرفية الاسلامية وتعاملاتها، للفترة بين (2016 – 2020)".

وأكد البنك المركزي، أن "هذه الخطوة ستمهد لانتقاله نحو أسواق رأس المال الإسلامية من خلال إصدار قانون صكوك الاستثمار استكمالا لحلقات الاقتصاد الإسلامي في العراق".



يذكر أن هذه الشركة خاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لعام 2005 وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015.