عزا نائب عن تحالف النصر، الاحد، ابرز اسباب عرقلة حسم مرشحي الوزارات الى طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية، مرجحا ان يطول الامر لأيام اخرى.
واضاف الزيادي، ان "طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية كانت احد الاسباب التي ادت الى عرقلة حسم مرشحي الوزارات وقد يطول الوقت لايام اخرى".
يشار الى ان جدول اعمال جلسة السبت 22 حزيران 2019 ، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول االعمال قبل بدء الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: طمع بعض الكتل تسبب عرقلة حسم مرشحي الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.