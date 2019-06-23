نائب يكشف عن شمول اسماء طرحت للوزارات المتبقية بقانون المساءلة

اعتبر نائب عن تحالف الفتح، الاحد، ان المسار الصحيح لاكمال الكابينة الوازرية يكون عبر طاولة مستديرة تجلس عليها القوى الاساسية مع رئيس الوزراء، فيما اشار الى أن بعض الاسماء التي طرحت عبر وسائل الاعلام عليها اعتراضات من قوى سياسية اساسية وبعضها مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
واضاف الموسوي، ان "عبد المهدي لايريد المجئ الى البرلمان دون حصول توافق لان عدم تمرير الاسماء التي سيقدمها تمثل ضربة له ولحكومته، وهو يريد حصول انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتا الى ان "بعض الاسماء التي طرحت عبر الاعلام عليها اعتراضات من قوى سياسية اساسية وبعضها مشمول بالمساءلة والعدالة ولدينا تجربة سابقة لانريدها ان تتكرر بتمرير اسماء دون تدقيق كافي".
واكد الموسوي، ان "المسار الصحيح لاكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال طاولة مستديرة تجلس عليها القوى الاساسية على الاقل مع رئيس الوزراء لاننا لانستطيع ارضاء الجميع والاتفاق على مجموعة اسماء بسلة واحدة يتم تمريرها داخل البرلمان".
يشار الى ان جدول اعمال جلسة السبت 22 حزيران 2019، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول الاعمال قبل بدء الجلسة.
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