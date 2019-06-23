نائب يكشف عن شمول اسماء طرحت للوزارات المتبقية بقانون المساءلة

وقال حامد الموسوي، في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء حتى اللحظة ليس لديه مرشح رسمي للوزارات المتبقية بل لديه مجموعة اسماء وهي تتغير في كل لحظة نتيجة لعدم اتفاق الكتل السياسية على اسماء محددة"، مبينا ان "الضغوطات والصفقات حالت دون الوصول الى اسماء محددة لتلك الوزارات اضافة الى وجود اختلافات بوجهات النظر لدى كل جهة سياسية على الاسماء التي تطرح".

واضاف الموسوي، ان "عبد المهدي لايريد المجئ الى البرلمان دون حصول توافق لان عدم تمرير الاسماء التي سيقدمها تمثل ضربة له ولحكومته، وهو يريد حصول انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتا الى ان "بعض الاسماء التي طرحت عبر الاعلام عليها اعتراضات من قوى سياسية اساسية وبعضها مشمول بالمساءلة والعدالة ولدينا تجربة سابقة لانريدها ان تتكرر بتمرير اسماء دون تدقيق كافي".

واكد الموسوي، ان "المسار الصحيح لاكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال طاولة مستديرة تجلس عليها القوى الاساسية على الاقل مع رئيس الوزراء لاننا لانستطيع ارضاء الجميع والاتفاق على مجموعة اسماء بسلة واحدة يتم تمريرها داخل البرلمان".



يشار الى ان جدول اعمال جلسة السبت 22 حزيران 2019، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة قبل ان يتم حذفهما من جدول الاعمال قبل بدء الجلسة.