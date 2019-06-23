قطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب 5 ساعات بسبب كلاسيكو العراق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، قطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي بسبب مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، مساء اليوم الاحد. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة السادسة ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء هذا اليوم الاحد وذلك لتأمين الحماية لجمهور المشجعين".



يشار إلى أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.



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