نائبة: مفتش عام أدخل سيارته الى مدرج المطار ووصل بها الى سلّم الطائرة

وقالت في بيان اليوم تلقت الخليج 365، نسخة منه، "قبل ايام شوهدت سيارة ادخال كمركي جديدة (شخصية وليست حكومية) سوداء اللون تدخل مطار بغداد الدولي وتصل الى سلم الطائرة القادمة من بيروت، وعند نزول الشخصية تبين انه مفتش عام لم يُبقِ وسيلة اعلامية إلا واستغلها للترويج عن نفسه، وهنا تفاجأ بعض المسؤولين الكبار ومن هم بدرجة وزير وأدنى لأنهم وفق للتعليمات لا يجوز لهم إدخال السيارات الى المدرج وسلم الطائرات نهائيا ".وتابعت نصيف "احمل سلطة الطيران المدني تبعات هذه الخروقات وسيتم توجيه كتاب من مجلس النواب اليها يتضمن استفساراً حول كيفية قيام مسؤول بدرجة مدير عام بإدخال سيارة الى سلم الطائرة، في حين الوزراء يتوجهون الى الصالة المخصصة لهم سيرا على الاقدام ".

وأضافت "سنقوم بإعداد قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد موافقة رئيس مجلس للنواب عليه، وبموجبه ستنتهي حقبة استغلال المناصب بطريقة سيئة، مع احترامنا لبعض المفتشين الذين عملوا بمهنية ولم يستغلوا مناصبهم للمنفعة الشخصية والابتزاز"، مطالبة "رئيس الوزراء بردع كل من تسول له نفسه استغلال منصبه لمنفعة شخصية، فالكل متساوون امام القانون".

