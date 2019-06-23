نائبة: مفتش عام أدخل سيارته الى مدرج المطار ووصل بها الى سلّم الطائرة

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، رئيس الوزراء بردع كل من يستغل منصبه لأغراض شخصية على غرار قيام مفتش عام بإدخال سيارة الى مدرج المطار والوصول بها الى سلّم الطائرة، مُحملة سلطة الطيران المدني المسؤولية عن هذه الخروقات .
وتابعت نصيف "احمل سلطة الطيران المدني تبعات هذه الخروقات وسيتم توجيه كتاب من مجلس النواب اليها يتضمن استفساراً حول كيفية قيام مسؤول بدرجة مدير عام بإدخال سيارة الى سلم الطائرة، في حين الوزراء يتوجهون الى الصالة المخصصة لهم سيرا على الاقدام ".
وأضافت "سنقوم بإعداد قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد موافقة رئيس مجلس للنواب عليه، وبموجبه ستنتهي حقبة استغلال المناصب بطريقة سيئة، مع احترامنا لبعض المفتشين الذين عملوا بمهنية ولم يستغلوا مناصبهم للمنفعة الشخصية والابتزاز"، مطالبة "رئيس الوزراء بردع كل من تسول له نفسه استغلال منصبه لمنفعة شخصية، فالكل متساوون امام القانون".
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