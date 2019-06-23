الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في هذه المناطق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.
وأضافت، أن "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الثلاثاء صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".
وأشارت إلى أن "الطقس ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".
وأوضحت، أن "الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً بدون تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، وقد تصل درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".
يذكر أن البلاد شهدت الأسبوع الماضي انخفاضا قليلا بدرجات الحرارة وصل العظمى منها في العاصمة بغداد الى 39 درجة مئوية.
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