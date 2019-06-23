2019-06-23 | 09:06
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تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، لمتابعة مباراة الزوراء والقوة الجوية في لقاء مؤجل من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
بدوره، سيحاول فريق الصقور الثأر من النوارس والإبقاء على آمال المنافسة على لقب الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر الشرطة، إذ يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط.
وستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً يصل إلى 25 الف متفرج، بعد أن تم توزيع تذاكر دخول المباراة على جماهير الفريقين بالمجان، كإجراء لتعويض الجماهير التي دفعت ثمن تذاكر المباراة التي كان من المقرر أن تقام في الـ15 من آذار الماضي.
الزوراء سيدخل المواجهة بغياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة وهم: حسين الجويد، عباس قاسم، حيدر احمد، نجم شوان، فيما سيفتقد الصقور لخدمات علي حصني المصاب وأمجد راضي، الذي يستمر غيابه بسبب العقوبات الاسيوية.
وستفام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر في كلاسيكو العراق.. النوارس تبحث عن تأكيد التفوق والصقور تسعى لرد الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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