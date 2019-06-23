في كلاسيكو العراق.. النوارس تبحث عن تأكيد التفوق والصقور تسعى لرد الدين

ويسعى فريق النوارس إلى تأكيد تفوقه على الصقور وتجديد فوزه بعدما انتصر في مواجهة الكأس الأخيرة بأربعة أهداف لهدف، من أجل تقليص الفارق مع الصقور والبقاء ضمن مثلث الكبار.

بدوره، سيحاول فريق الصقور الثأر من النوارس والإبقاء على آمال المنافسة على لقب الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر الشرطة، إذ يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط.



وستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً يصل إلى 25 الف متفرج، بعد أن تم توزيع تذاكر دخول المباراة على جماهير الفريقين بالمجان، كإجراء لتعويض الجماهير التي دفعت ثمن تذاكر المباراة التي كان من المقرر أن تقام في الـ15 من آذار الماضي.

الزوراء سيدخل المواجهة بغياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة وهم: حسين الجويد، عباس قاسم، حيدر احمد، نجم شوان، فيما سيفتقد الصقور لخدمات علي حصني المصاب وأمجد راضي، الذي يستمر غيابه بسبب العقوبات الاسيوية.



وستفام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.