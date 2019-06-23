الجمارك ترد على نائب اتهمها بهدر المال العام

وقالت الهيئة في بيان لها، تلقته الخليج 365، انها سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في ايراداتها الجمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الجمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الجمركية .واضافت الهيئة في بيان لها "انها ورغم الصعوبات التي تواجه العمل الجمركي والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وإنعدام أدنى متطلبات ووسائل وأجهزة العمل الجمركي قد أعلنت خلال الشهرين المنصرمين تسجيل اعلى ايرادات يومية سجلت في كل من مراكز ام قصر الشمالي والاوسط ومحطة بوابة البصرة تجاوزت الملياري دينار لكل مركز".

وأكدت الهيئة "أن هذا الأنجاز من نتائج توجهات أدارة الكمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم الكمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الكمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا على أيرادات المراكز الجمركية كافة".



كما بينت الهيئة "ان إيراداتها تدخل ضمن حساب مغلق بدون حق السحب وإن كافة مبالغ الايرادات المجباة يتم تحويلها عن طريق المصارف الحكومية المعتمدة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي".

وفي ختام البيان توجه الهيئة العامة للكمارك الدعوة إلى كافة الجهات المعنية الى الإلتزام بالمهام المُناطة بها في حدود إختصاصاتها وإحكام السيطرة على بوابات الموانيء والمنافذ الحدودية ووضع خطط أمنية مُحكمة وتنظيم حركة الأشخاص والعجلات والشاحنات ومنع غير المخولين من التواجد في الحرم الجمركي".