لاعب برازيلي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

2019-06-23 | 08:30
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أعلن اللاعب البرازيلي داني ألفيس، رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكتب ألفيس على "إنستغرام": "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات".
وتابع: "أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي"، بحسب موقع "كورة".
وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي.
وتابع: "أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي"، بحسب موقع "كورة".
وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي.
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