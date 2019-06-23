منتسبون في شرطة النفط يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بتثبيتهم

تظاهر العشرات من منتسبي شرطة النفط، الأحد، قرب مقر شركة نفط البصرة للمطالبة بتثبيتهم. وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المنتسبين أصحاب العقود في شرطة النفط تظاهروا قرب مقر شركة نفط البصرة. وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا بتثبيتهم في وزارة الدخلية أو شركة نفط البصرة.

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