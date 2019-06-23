إنطلاق جولة الإعادة من الانتخابات البلدية في اسطنبول

ويتنافس في الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر. وتجري العملية الانتخابية في 31 ألفًا و342 صندوق اقتراع في 39 قضاء في اسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفًا و963 ناخبًا، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قررت، في آيار الماضي، إعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.