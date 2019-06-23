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مصرع 11 شخصاً بتحطم طائرة في ولاية هاواي الأميركية

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لقي 11 شخصاً مصرعهم في تحطم طائرة قرب أحد المطارات بولاية هاواي الأميركية.
وقالت إدارة النقل في هاواي، إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز "كينغ إير"، كان على متنها 11 شخصا، وسقطت قرب مطارديلينغهام، فيما لم ينج أحد من الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء، بحسب "سكاي نيوز عربية".


من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الطائرة كانت تقوم برحلة قفز بالمظلات، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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