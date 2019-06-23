مصرع 11 شخصاً بتحطم طائرة في ولاية هاواي الأميركية

وقالت إدارة النقل في هاواي، إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز "كينغ إير"، كان على متنها 11 شخصا، وسقطت قرب مطارديلينغهام، فيما لم ينج أحد من الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء، بحسب "سكاي نيوز عربية".



من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الطائرة كانت تقوم برحلة قفز بالمظلات، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.