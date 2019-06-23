عبد المهدي في ضيافة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي

كشف عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية رائد فهمي، الأحد، أن مجلس النواب سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمناقشة ما تم إنجازه من البرنامج.
وأضاف فهمي: "يوجد انطباع عام لدى البرلمان أن بعض الأمور لم تنجز في البرنامج الحكومي بمقابل إنجازات أخرى"، مشيراً إلى أن "ما أنجز محدود قياساً بما ورد بالبرنامج الحكومي مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية بالرغم من تثبيت العقود، كما أن ملف الخدمات لم يكن بالمستوى المطلوب".
ولفت إلى أن "الكهرباء لم تتحسن في ظل زيادة الانتاج لكن التوزيع يواجه كثيراً من المشكلات، وأيضاً موضوع استكمال بناء المستشفيات والمدارس، بالمجمل فإن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى نقاش، لا سيما أن الموازنة خصصت الكثير من الأموال لإنجاز المشاريع المتلكئة فضلا عن أموال خصصت لإعمار المدارس".
وتابع، أن "الأموال لم تعد عائقاً أمام إنجاز المشاريع لذلك يجب الاستفهام عن المتلكئة منها"، مبيناً أن "البرلمان سيتطرق خلال الاستضافة لمبادرة رئيس الوزراء بتوزيع الأراضي التي أطلقها بالرغم من وجود إنجازات في محافظة البصرة بعدد القطع التي أفرزت ولكن باقي المحافظات لم يردنا عنها أي انجاز".
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