عبد المهدي في ضيافة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي

وقال فهمي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "اللجنة مستمرة في تقييم البرنامج الحكومي فضلا عن التقييمات التي وردت من خلال مشاهدات النواب، لا سيما ان البرنامج الحكومي يحتوي على توقيتات زمنية لبعض الملفات التي يجب أن تتحقق"، كاشفاً عن "استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة تلك المسائل قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني".وأضاف فهمي: "يوجد انطباع عام لدى البرلمان أن بعض الأمور لم تنجز في البرنامج الحكومي بمقابل إنجازات أخرى"، مشيراً إلى أن "ما أنجز محدود قياساً بما ورد بالبرنامج الحكومي مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية بالرغم من تثبيت العقود، كما أن ملف الخدمات لم يكن بالمستوى المطلوب".

ولفت إلى أن "الكهرباء لم تتحسن في ظل زيادة الانتاج لكن التوزيع يواجه كثيراً من المشكلات، وأيضاً موضوع استكمال بناء المستشفيات والمدارس، بالمجمل فإن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى نقاش، لا سيما أن الموازنة خصصت الكثير من الأموال لإنجاز المشاريع المتلكئة فضلا عن أموال خصصت لإعمار المدارس".



وتابع، أن "الأموال لم تعد عائقاً أمام إنجاز المشاريع لذلك يجب الاستفهام عن المتلكئة منها"، مبيناً أن "البرلمان سيتطرق خلال الاستضافة لمبادرة رئيس الوزراء بتوزيع الأراضي التي أطلقها بالرغم من وجود إنجازات في محافظة البصرة بعدد القطع التي أفرزت ولكن باقي المحافظات لم يردنا عنها أي انجاز".