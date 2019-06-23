ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يلغ الأمر بضرب إيران، لكنه أوقف تنفيذه في المرحلة الحالية.
وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الخميس (20 حزيران 2019)، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأول الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة أميركية، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الخميس (20 حزيران 2019)، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأول الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة أميركية، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.
وكان ترامب أكد، أمس السبت (22 حزيران 2019)، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارا مطروحاً.
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