جوازات أربيل تعلن تطبيق نظام الدوام الصباحي والمسائي ابتداء من الغد

أعلنت مديرية الجوازات العامة في أربيل، السبت، عن البدء بتطبيق نظام الدوام الصباحي والمسائي في دوائرها ابتداء من يوم غد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحيط المواطنين علما أنه من تاريخ (23/06/2019) سيبدأ الدوام الرسمي من الساعة (8:00) صباحا، وحتى الساعة (6:00) مساء وبنظام الدوامين الصباحي والمسائي في المكتب رقم 1، والمكتب رقم 2 في جوازات اربيل".



وأوضح المديرية، أن "هذا القرار تم إتخاذه لكي يستطيع المواطنون تمشية جميع معاملاتهم المتعلقة بجواز السفر وتقليل الزخم الحاصل على دوائر المديرية".

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