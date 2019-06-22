البيت الأبيض: هذا ما ستقدمه خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط

اعلن البيت الأبيض، السبت، أن خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط تهدف الى استثمارات بمليارات الدولارات. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن البيت الابيض قوله، إن "خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط تهدف الى استثمارات بقيمة 50 مليار دولار". وقال مسؤولون أميركيون ووثائق بحسب"رويترز"، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستستند على مبدأ "الاقتصاد أولا".



وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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