تقرير: القدس تشهد مخططات إسرائيلية مستمرة لتهويدها

ورصد التقرير، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الفترة ما بين 15 و21 حزيران، وأشار إلى ما يجري حاليا في منطقة واد الحمص في صور باهر.

وجاء في التقرير، أن "خطر الطرد والتهجير القسري يهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة(B ) بحجة قربها من الجدار العنصري وتشكيلها خطرا أمنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، مؤكدة أن "الهدف الحقيقي للحكومة الصهيونية هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" و "معاليه أدوميم".



وأضاف التقرير أن "تل أبيب أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم بأنفسهم أو يهدمها الجيش الصهيوني بعد هذا التاريخ".

وأكد أن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، يسعى لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في القدس، وفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في المدينة".

وختم التقرير، أن "إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وفي حي بطن الهوى في سلوان، يمثل انتهاكاً جديداً"، مؤكداً أن "نحو 12 عائلة من المستوطنين تقيم في المنطقة وسط مئات العائلات الفلسطينية".

