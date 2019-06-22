تقرير: القدس تشهد مخططات إسرائيلية مستمرة لتهويدها

أفاد تقرير فلسطيني، السبت، بأن القدس تشهد مخططات تهويدية متواصلة من السلطات الإسرائيلية بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، وشن حرب شاملة على المقدسيين والتوسع في التهجير القسري الجماعي.
وجاء في التقرير، أن "خطر الطرد والتهجير القسري يهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة(B ) بحجة قربها من الجدار العنصري وتشكيلها خطرا أمنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، مؤكدة أن "الهدف الحقيقي للحكومة الصهيونية هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" و "معاليه أدوميم".
وأضاف التقرير أن "تل أبيب أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم بأنفسهم أو يهدمها الجيش الصهيوني بعد هذا التاريخ".
وأكد أن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، يسعى لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في القدس، وفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في المدينة".
وختم التقرير، أن "إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وفي حي بطن الهوى في سلوان، يمثل انتهاكاً جديداً"، مؤكداً أن "نحو 12 عائلة من المستوطنين تقيم في المنطقة وسط مئات العائلات الفلسطينية".
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