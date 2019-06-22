طهران: المشاركة في زيارة الاربعين تتطلب الحصول على تأشيرات دخول العراق

ونقلت وكالة انباء فارس الأيرانية عن ياري قوله في، اليوم، إنه بالنظر الى مجانية التأشيرات بين ايران والعراق فإن مراسم الزيارة الاربعينية المقبلة ستشهد حضوراً متزايداً للزائرين وهو مايثقل من مسؤوليات قوات الشرطة والمؤسسات الخدمية المعنية.واضاف: إن مجانية تأشيرات الدخول لايعني عدم ضرورة الحصول عليها بل ينبغي تقديم الطلبات قبل البدء بالسفر لاسيما بالنظر لعدم وجود قنصلية عراقية في محافظة ايلام لذلك ينبغي الحصول على تأشيرات الدخول قبل بدء السفر.

ووصف أمن الزائرين وسلامتهم بمثابة اولوية وخط أحمر لقوات الشرطة، و"أنها لن تدخر جهدا في مسؤولياتها بهذا الشأن".

وتوقع زيادة تنقل وسائط النقل الخاصة فضلا عن العامة في منفذ مهران /غرب ايران/ الحدودي وهو مايتطلب إدارة قويمة في مجالات الاسكان وتوقف السيارات وضرورة معالجة المشاكل والنقائص القائمة قبل بدء مراسم الزيارة الاربعينية.



ونوه الى أن التمهيدات والتدابير التي خطط لها في مجالات ارساء النظام والامن من قبل قوات الشرطة وكذلك الاسراع في مجال تحديث البنى التحتية في المحافظة سنشهد حضور وتنقل ملايين عشاق ومحبي أهل بيت الرسول (ص) من منفذ مهران الحدودي.