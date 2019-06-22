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العراق يدعو الشركات الفرنسية الاستثمارية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد

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دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيَّة الفرنسيّ جان إيف لو دريان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين".

وأعرب الحكيم خلال الاتصال، عن "تطلع بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية بخاصة أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار حول مُستجدّات القضايا الإقليميّة، وسُبُل التنسيق، والتشاور فيما يهمّ البلدين، ويُساهِم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحسّاس، ويُتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تُساهِم في تحقيق رفاهية شُعُوب المنطقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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