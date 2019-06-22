العراق يدعو الشركات الفرنسية الاستثمارية للمساهمة في إعادة إعمار البلاد

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد.
وأعرب الحكيم خلال الاتصال، عن "تطلع بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار العراق عبر الشركات الاستثمارية الفرنسية بخاصة أن العراق اليوم يمثل بيئة خصبة للاستثمار".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار حول مُستجدّات القضايا الإقليميّة، وسُبُل التنسيق، والتشاور فيما يهمّ البلدين، ويُساهِم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحسّاس، ويُتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تُساهِم في تحقيق رفاهية شُعُوب المنطقة".
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