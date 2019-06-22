توقيع مذكرة تعاون شبابي ورياضي بين العراق وتونس

2019-06-22 | 15:34
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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، توقيع مذكرة تعاون في الجانبين الشبابي والرياضي بين العراق وتونس.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وقع مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ".
واوضح البيان أن "المذكرة تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي: 1- الجانب الشبابي: يتضمن التبادل في قضايا الشباب وبحوثهم ودراستهم وكل ما يتعلق في هذا الجانب فضلا عن تبادل الخبرات والوفود.
2- الجانب الرياضي : تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المحافل العربية والدولية وتبادل الدراسات والبحوث الرياضية.
3-جانب المنشآت: تبادل الخبرات في مجال المنشآت الرياضية والشبابية وصيانتها.
4-الطب الرياضي ومكافحة المنشطات: التعاون والتنسيق في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات .
5- التعاون في مجالات اخرى، منها تنسيق الجهود في المحافل الدولية والمنظمات الشبابية والرياضية.
واوضح البيان أن "المذكرة تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي:
2- الجانب الرياضي : تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المحافل العربية والدولية وتبادل الدراسات والبحوث الرياضية.
3-جانب المنشآت: تبادل الخبرات في مجال المنشآت الرياضية والشبابية وصيانتها.
4-الطب الرياضي ومكافحة المنشطات: التعاون والتنسيق في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات .
5- التعاون في مجالات اخرى، منها تنسيق الجهود في المحافل الدولية والمنظمات الشبابية والرياضية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.