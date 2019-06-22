توقيع مذكرة تعاون شبابي ورياضي بين العراق وتونس

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وقع مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ".

واوضح البيان أن "المذكرة تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي:

