قُتل 14 عنصراً من المسلحين وعناصر الأمن، باشتباكات اندلعت في منطقة تاجاب بمقاطعة كابيسا شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية عبد الشقائق شوراش، إن "مجموعة من مسلحي حركة (طالبان) شنوا هجوما على بلدتي شابيغالي وناوا بمنطقة تاجاب في وقت متأخر من ليل الخميس، وردت الشرطة بإطلاق النار مما أدى إلى اندلاع اشتباك ناري عنيف استمر إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة وأن المسلحين فروا تاركين 12 جثة وراءهم".



وأضاف شوراش، أن "اثنين من أفراد الأمن قُتلا، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح"، مبيناً أنه "تم البدء في عملية بحث وتفتيش للقضاء تماما على المسلحين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 14 عنصراً باشتباكات شرقي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.