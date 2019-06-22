نائب في سائرون يتحدث عن استقالة العاقولي: ندرس اتخاذ خطوة مماثلة

وقال جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استقالة العاقولي تعبر عن مدى الضغوط التي تتعرض لها سائرون".

وأضاف، أن استقالة العاقولي تعبر عن "وجود الكثير من الجهات الفاسدة التي تحارب وتقف بالضد من مشروع الإصلاح الذي تنتهجه سائرون، وعدم وجود دعم شعبي وجماهيري، ولكن العكس وجود ضغوط جماهيرية تقف بالضد من توجهات وعمل سائرون".



وتابع الموسوي قائلاً: "نحن في سائرون نساند وبقوة العاقولي بالتعبير عن رأيه الشخصي بهذا الخصوص ونتدارس تقديم استقالات مماثلة".

وكان رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي أعلن، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان، وتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص ذلك.