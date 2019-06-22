علق نائب عن سائرون، السبت، على استقالة رئيس الكتلة في مجلس النواب حسن العاقولي، فيما أشار إلى أن نواب الكتلة يدرسون تقديم استقالاتهم من عضوية البرلمان.
وأضاف، أن استقالة العاقولي تعبر عن "وجود الكثير من الجهات الفاسدة التي تحارب وتقف بالضد من مشروع الإصلاح الذي تنتهجه سائرون، وعدم وجود دعم شعبي وجماهيري، ولكن العكس وجود ضغوط جماهيرية تقف بالضد من توجهات وعمل سائرون".
وتابع الموسوي قائلاً: "نحن في سائرون نساند وبقوة العاقولي بالتعبير عن رأيه الشخصي بهذا الخصوص ونتدارس تقديم استقالات مماثلة".
وكان رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي أعلن، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان، وتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب في سائرون يتحدث عن استقالة العاقولي: ندرس اتخاذ خطوة مماثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.