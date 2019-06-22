نائب عن سائرون يكشف سبب استقالة العاقولي

كشف النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني، السبت، سبب استقالة رئيس كتلته حسن العاقولي من عضوية البرلمان، مشيراً إلى أن الكثير من النواب يفكرون بتقديم استقالاتهم.
وقال السكيني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها الخليج 365، إن "الكثير من النواب يتمنون أن يكونوا عن حسن ظن المواطن، فهذه الاستقالة (استقالة العاقولي) هي إجابة لكثير من تساؤلات الشارع العراقي، وهي ليس هروباً إلى الامام، بل هو رأي شخصية ويعكس إجابته للشارع".
وأضاف السكيني، أن "الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة كورقة ضغظ وإعلان صريح مما يحدث في الضعف بالخدمات والملف الأمني وغيرها من الملفات، وكرسالة للشارع بأن الكتل غير جادة لمصالح المواطنين"، معتبراً أن استقالة العاقولي "مسألة طبيعية ولا تؤجج المشهد".
وأضاف السكيني، أن "الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة كورقة ضغظ وإعلان صريح مما يحدث في الضعف بالخدمات والملف الأمني وغيرها من الملفات، وكرسالة للشارع بأن الكتل غير جادة لمصالح المواطنين"، معتبراً أن استقالة العاقولي "مسألة طبيعية ولا تؤجج المشهد".
وكان رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي أعلن، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان، وتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص ذلك.
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