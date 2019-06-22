نائب عن الفتح: العاقولي وعدنا باعادة النظر في قرار الاستقالة

اكد النائب عن الفتح حامد الموسوي، السبت، رئيس كتلة سائرون البرلمانية حسن العاقولي وعد باعادة النظر في قرار الاستقالة.
وقال الموسوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "كانت لنا زيارة الى حسن العاقولي لثنيه عن قرار الاستقالة كوننا بحاجة لجهود شخصه وكفاءته بالعمل".
واضاف الموسوي، ان "العاقولي وعدنا بانه سيعيد النظر بقراره".
وكشف النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني، في وقت سابق من اليوم السبت، سبب استقالة رئيس كتلته حسن العاقولي من عضوية البرلمان، مشيراً إلى أن الكثير من النواب يفكرون بتقديم استقالاتهم.
واضاف الموسوي، ان "العاقولي وعدنا بانه سيعيد النظر بقراره".
وكشف النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني، في وقت سابق من اليوم السبت، سبب استقالة رئيس كتلته حسن العاقولي من عضوية البرلمان، مشيراً إلى أن الكثير من النواب يفكرون بتقديم استقالاتهم.
وكان رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي أعلن، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان، وتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص ذلك.
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