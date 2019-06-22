البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقال مصدر برلماني ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحالبوسي، الى يوم الاثنين المقبل".

واضاف المصدر ان "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠"، مبينا ان "المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016".



يذكر ان مجلس النواب عقد اليوم جلسته الـ25 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وحسم موضوع الدرجات الخاصة، الا ان هذه الفقرة رفعت من جدول الاعمال لعدم وصول اسماء المرشحين الى البرلمان.