الإعلام الأمني تنفي أنباء إجلاء المقاولين الأميركيين من قاعدة بلد

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن إجلاء المقاولين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.
وقال رسول في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365: "ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية".
وأضاف، "أننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى".
وكانت وكالة "رويترز" أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن واشنطن تستعد لاجلاء بعض المتعاقدين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.
وأضاف، "أننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى".
وكانت وكالة "رويترز" أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن واشنطن تستعد لاجلاء بعض المتعاقدين الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.
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