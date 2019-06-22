الحكمة النيابية: أشرنا ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة وسنستجوب الوزراء المتلكئين والفاسدين

وقال الساري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بحضور نواب الحكمة، وحضرته الخليج 365، إن "كتلة الحكمة النيابية إذ تبارك للشعب العراقي انبثاق أول معارضة رسمية، تؤكد استمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، وتكون صوته المعبر والصادح داخل قبة مجلس النواب".وأضاف الساري: "كنا نبحث في خيار المعارضة منذ عام تقريباً، وأعددنا مشروعاً كاملاً فيها، ولم نرغب الذهاب اليها عشية تشكيل الحكومة لأننا أردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة عادل عبد المهدي، وحتى لا يقال إن الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط حتى قبل ولادتها".

ولفت الساري، إلى أن "كتلة الحكمة النيابية أشرت كثير من الملاحظات على أداء الحكومة الحالية، وشخصنا ضعف الأداء الحكومي في قضايا الخدمات، مكافحة الفساد، التراجع الأمني، العلاقة مع الاقليم وغيرها".



وتابع رئيس كتلة الحكمة: "سنقوم باستجواب الوزراء المتلكئين وممن عليهم ملفات فساد أو عليهم شبهات ومخالفات، وشرع نوابنا بجمع الحقائق من أجل إجراء الاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين".

يشار إلى أن تيار الحكمة أعلن، الأحد (16 حزيران 2019)، تبنيه خيار "المعارضة السياسية" وما يستلزمه من دور وحراك واداء.