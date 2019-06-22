اعتقال متهم بنقل عناصر 'داعش' من سوريا الى العراق في نينوى

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بنقل عناصر تنظيم "داعش" من سوريا الى العراق في محافظة نينوى.
وقال المصدر في حديث لت الخليج 365، إن "مفارز الشوون الداخلية في نينوى القت القبض على متهم بعد ورود معلومات بقيامه بنقل عناصر من عصابات داعش الارهابية من سوريا الى العراق مقابل مبالغ مالية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استحصال الموافقات اللازمة وتم القبض عليه واعترف بصحة المعلومات الواردة بحقه وتم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق حسب الاختصاص".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استحصال الموافقات اللازمة وتم القبض عليه واعترف بصحة المعلومات الواردة بحقه وتم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق حسب الاختصاص".
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