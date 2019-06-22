الاعرجي: تأجيل جلسة البرلمان دون التصويت على الكابينة الوزارية يعكس مدى الخلاف بين الكتل

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، تأجيل جلسة البرلمان المنعقدة اليوم دون التصويت على الكابينة الوزارية "يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسية".
وقال الاعرجي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنّ "تأجيل جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، من دون التصويت على الكابينة الوزاريّة، يعكس مدى الخلاف بين الكتل السياسيّة وصراعاتها من أجل الإستحواذ على المناصب التي أصبحت مصدر تمويلٍ ماليٍّ لبعضها، كما أن البعض الآخر منها يدفع للتأجيل من أجل إحراج الحكومة أمام الشارع العراقيّ، خاصّة مع التهديد بالتظاهر خلال الأيام القادمة في حال لم يتم التصويت على إكمال الحكومة".
واضاف الاعرجي، "نتمنى من الجميع تناسي هذه الخلافات من أجل العراق الذي يمرُّ بظروفٍ حرجة، يبدو أن أغلب السياسيين غافلين عن تشخيصها للأسف".
واضاف الاعرجي، "نتمنى من الجميع تناسي هذه الخلافات من أجل العراق الذي يمرُّ بظروفٍ حرجة، يبدو أن أغلب السياسيين غافلين عن تشخيصها للأسف".
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