عبد المهدي يؤكد للحلبوسي ارسال اسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع

وقال الحلبوسي في جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اكد ارسال اسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع".

واضاف ان "ذلك يكون بعد الانتهاء من تدقيق الاسماء من الجهة التنفيذية".



ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي من جدول اعمال جلسة اليوم فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وحسم الدرجات الخاصة، لعدم وصول اسماء المرشحين الى مجلس النواب.