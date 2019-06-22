النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب عن سائرون حسن العاقولي اعلن اليوم عن استقالته من عضوية مجلس النواب".

واضاف المصدر ان "العاقولي قدم طلب الى رئاسة البرلمان بشأن ذلك".

يذكر ان تحالف سائرون اختار في وقت سابق حسن العاقولي رئيسا لكتلة سائرون النيابية في مجلس النواب.

