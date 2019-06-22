اخبار العالم / اخبار العراق

النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر برلماني، السبت، عن استقالة النائب حسن العاقولي من عضوية مجلس النواب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب عن سائرون حسن العاقولي اعلن اليوم عن استقالته من عضوية مجلس النواب".

واضاف المصدر ان "العاقولي قدم طلب الى رئاسة البرلمان بشأن ذلك".

يذكر ان تحالف سائرون اختار في وقت سابق حسن العاقولي رئيسا لكتلة سائرون النيابية في مجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا