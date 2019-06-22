البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ25 برئاسة محمد الحلبوسي". وكان من المقرر أن تشهد جلسة اليوم السبت التصويت على الدرجات الخاصة واستكمال الكابينة الوزارية بحسب جدول الأعمال الذي نشره البرلمان أمس الأول الخميس، الا أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أصدرت اليوم جدول أعمال جديداً يخول من الفقرتين.



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