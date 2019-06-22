رئاسة البرلمان: الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة

اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، ان الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة، فيما اكد على تنسيق اللجان المعنية بما يتعلق في استضافة المسؤولين. وقال الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية"، موضحا ان "مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار ابرز التشريعات والقرارات ذات الصلة في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهم مصالح وشؤون الناس".



واضاف الكعبي ان "هناك تأكيدا واتفاقا نيابيا على تنسيق اللجان المعنية والمناظرة بما يتعلق في توحيد استضافة الوزراء والوكلاء والمسؤوليين التنفيذيين خلال ايام محددة لغرض إبداء الإستفسارات والمواضيع والإسئلة المطروحة اليهم"، مشددا على "ضرورة تقويم عمل اللجان النيابية خلال الفترة السابقة ووضع خارطة طريق ومسارات عمل واضحة و رؤية استراتيجية شاملة للفترة القادمة" .

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