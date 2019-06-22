نائب يدعو للتريث في حسم ملف الدرجات الخاصة لشهر أو اثنين

وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عجلة وتسرعاً بقضية حسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر الحالي على اعتبار وجود مادة بالموازنة تشير إلى هذا الموعد لحسم هذه الدرجات"، مبيناً أن "هناك نية لحسم قرابة 150 درجة خاصة بجلسة اليوم على أمل استكمال البقية بجلسات مقبلة".وأضاف كنا، أن "هذا التعجل في وقت أن لدينا أربع وزارات لم تحسم حتى اللحظة ومن المفروض أن يكون للوزير رأياً في صفات وخبرات الدرجات الخاصة في وزارته"، لافتاً إلى أن "ملء تلك الدرجات بشكل عشوائي لن تكون له نتائج مفيدة وما سيجري هو استبدال متحزبين سابقين بآخرين من أحزاب آخرى حاكمة الآن".

ودعا كنا رئاسة المجلس والنواب، إلى "إصدار قرار برلماني بالتريث في حسم ملف الدرجات الخاصة لشهر أو اثنين لحين إجراء دراسة معمقة لجميع أسماء المرشحين وآليات الاستبدال والضوابط الواجب اتباعها في عملية الاستبدال".



يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم السبت، يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.