صور اولية لحريق دائرة احوال المنصور

وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحريق التهم عدد من قاعات الدائرة بينها قاعة الاضابية اضافة الى كرفانات من مادة السندويج بنل".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

