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صور اولية لحريق دائرة احوال المنصور

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تواصل فرق الدفاع المدني، عملية اخماد الحريق الذي اندلع في دائرة احوال المنصور بمنطقة ساحة النسور ببغداد.
وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحريق التهم عدد من قاعات الدائرة بينها قاعة الاضابية اضافة الى كرفانات من مادة السندويج بنل".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.






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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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