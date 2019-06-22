حريق كبير في دائرة احوال المنصور بساحة النسور

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع في دائرة احوال المنصور ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في دائرة احوال المنصور الواقعة بساحة النسور ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان " ١٨ فرقة تشارك في عمليات اخماد الحريق داخل قاعات الاضابير والمعاملات والكرفانات المكونة من مادة السندويج بنل"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان " ١٨ فرقة تشارك في عمليات اخماد الحريق داخل قاعات الاضابير والمعاملات والكرفانات المكونة من مادة السندويج بنل"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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