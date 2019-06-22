أمريكا ترفض تأكيد إجلاء موظفيها من العراق

ونقلت سبوتنك عن المكتب قوله "نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية قولها يوم الجمعة، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.



وبحسب الوكالة، أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة" بلد "العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".