مصر تستهل مشوارها في امم افريقيا بالفوز على زيمبابوي

وسجل هدف الفراعنة، اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي ليسدد بعدها الكرة على يسار حارس المرمى.

وسبق المباراة إقامة حفل الافتتاح الذي يشهد فقرات فنية عديدة أبرزها الأغنية الرسمية للبطولة "متجمعين" للمطرب حكيم.



وتحتضن مصر أمم إفريقيا ابتداء من اليوم وحتى يوم التاسع عشر من تموز المقبل.

وتشهد النسخة الحالية لأمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة من 16 فريقًا.