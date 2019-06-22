2019-06-22 | 00:17
349 مشاهدة
فاز المنتخب المصري علي نظيره زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة الامم الافريقية 2019 والتي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة الدولي ليحصد الفراعنة اول ثلاث نقاط في البطولة.
وسبق المباراة إقامة حفل الافتتاح الذي يشهد فقرات فنية عديدة أبرزها الأغنية الرسمية للبطولة "متجمعين" للمطرب حكيم.
وتحتضن مصر أمم إفريقيا ابتداء من اليوم وحتى يوم التاسع عشر من تموز المقبل.
وتشهد النسخة الحالية لأمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة من 16 فريقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستهل مشوارها في امم افريقيا بالفوز على زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.