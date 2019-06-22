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مصر تستهل مشوارها في امم افريقيا بالفوز على زيمبابوي

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2019-06-22 | 00:17

مصر تستهل مشوارها في امم افريقيا بالفوز على زيمبابوي

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فاز المنتخب المصري علي نظيره زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة الامم الافريقية 2019 والتي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة الدولي ليحصد الفراعنة اول ثلاث نقاط في البطولة.
وسجل هدف الفراعنة، اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي ليسدد بعدها الكرة على يسار حارس المرمى.

وسبق المباراة إقامة حفل الافتتاح الذي يشهد فقرات فنية عديدة أبرزها الأغنية الرسمية للبطولة "متجمعين" للمطرب حكيم.


وتحتضن مصر أمم إفريقيا ابتداء من اليوم وحتى يوم التاسع عشر من تموز المقبل.

وتشهد النسخة الحالية لأمم إفريقيا مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة من 16 فريقًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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