ذكرت وكالة رويترز، ان واشنطن تستعد لاجلاء بعض المتعاقدين الاميركيين من قاعدة بلد الجوية. ونقلت رويترز عن مصادر امنية قولها ان "هؤلاء المتعاقدين الاميركيين يتبعون لشركتي لوكهيد مارتن وساليبورت". وتابعت ان "اجلاء هؤلاء بسبب تهديدات امنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات لاجلاء بعض المتعاقدين الاميركيين من قاعدة بلد الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.