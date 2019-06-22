اعلنت رئاسة البرلمان، الجمعة، انها ستطلب من النواب بجلسة الغد التصويت على تمديد الفصل التشريعي.
وقال النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "غدا سندعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر".
واضاف ان "ذلك جاء نظرا لما تتطلبه المرحلة الحالية من استكمال التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المهمة، وإصدار القرارات التي تصب في صالح مختلف شرائح الشعب، فضلا عن مناقشة القضايا والمستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية".
وطالب ائتلاف سائرون، اليوم الجمعة، بتمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لمدة ٣٠ يوما، عازيا ذلك الى وجود قوانين غير مكتملة وعدم اكتمال الكابينة الوزارية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان: غدا سنطلب من النواب التصويت على تمديد الفصل التشريعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.