رئاسة البرلمان: غدا سنطلب من النواب التصويت على تمديد الفصل التشريعي

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "غدا سندعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر".

واضاف ان "ذلك جاء نظرا لما تتطلبه المرحلة الحالية من استكمال التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المهمة، وإصدار القرارات التي تصب في صالح مختلف شرائح الشعب، فضلا عن مناقشة القضايا والمستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية".



وطالب ائتلاف سائرون، اليوم الجمعة، بتمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لمدة ٣٠ يوما، عازيا ذلك الى وجود قوانين غير مكتملة وعدم اكتمال الكابينة الوزارية.