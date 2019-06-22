تنشر وكالة الخليج 365 وثيقة صادرة من مجلس محافظة ذي قار يطلب من محافظها يحيى الناصري الحضور لجلسة استجواب جديدة على الرغم من انعقاد جلسة استجواب سابقة بغياب الناصري الذي طعن بقانونيتها.



وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري قد ارسل كتاباً رسمياً الى مجلس محافظة ذي قار بين فيها بطلان اليات انعقاد جلسة الاستجواب حيث اثار الى وجد خلل قانوني في عملية جمع تواقيع الاستجواب المستندة على انسحاب ثلاثة اعضاء من الموقعين على الاستجواب.



وتشير الوثيقة الصادرة في 18 حزيران الجاري والمذيلة بتوقيع رئيس المجلس رحيم الخاقاني الى ان "المجلس يدعو الناصري لجلسة استجواب جديدة وغض النظر عن جلسة الاستجواب السابقة بتاريخ العاشر من حزيران الحالي التي انعقدت بغيابه".وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري قد ارسل كتاباً رسمياً الى مجلس محافظة ذي قار بين فيها بطلان اليات انعقاد جلسة الاستجواب حيث اثار الى وجد خلل قانوني في عملية جمع تواقيع الاستجواب المستندة على انسحاب ثلاثة اعضاء من الموقعين على الاستجواب.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة ..مجلس ذي قار يتراجع عن استجوابه السابق للناصري ويحدد جلسة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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