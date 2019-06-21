محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لأكبر جريدة مصرية

وأشار سلامة، بتصريحات لصحيفة "الوطن" إلى أن الموقع الإلكتروني للأهرام، تعرض لمحاولة اختراق، جرى السيطرة عليها سريعا.

وتابع "لم تستغرق عملية الاختراق إلا لدقائق وتمت السيطرة عليه سريعا وأغلق الموقع فورا".



ووصف سلامة عملية الاختراق بأنها "محاولات يائسة من الإخوان"، مضيفا أن "عملية الاختراق تمت من خارج مصر، وجار التحقق من الأمر لمعرفة أطرافه وسبب الأزمة".

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" قد تعرض لهجوم إلكتروني في وقت سابق اليوم الجمعة، ووضعت بدلا من الصفحة الرئيسية صورة، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي العياط.

