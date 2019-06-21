ساعات من الاحتجاج تطيح برئيس البرلمان الجورجي

وأعلن عن استقالة كوباخيدزه الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم كاخا كالادزه، الذي أضاف أن هذا القرار يأتي بمثابة تحمل المسؤولية أمام الشعب".

من جانبه، أكد أحد قيادات "الحلم الجورجي" أن الأغلبية البرلمانية تعتزم ترشيح زعيم الحزب أرشيل تالاكفادزه لمنصب رئيس البرلمان.



وتزامن رحيل كوباخيدزه مع استقالة النائب الجورجي زكاريا كوتسناشفيلي الذي كان وراء تنظيم وإجراء الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في تبليسي أمس الخميس، وهي فعالية فجرت مظاهرات عارمة وسط العاصمة.

وبعد افتتاح الجلسة صباح أمس، غادر نواب من المعارضة الجورجية القاعة احتجاجا على جلوس رئيس الجمعية لأرثوذكسية والنائب في مجلس الدوما الروسي سيرغي غافريلوف في مقعد رئيس برلمان جورجيا، رغم أن الجانب الجورجي هو الذي خصص هذا المقعد له وفقا للمراسم المتعارف عليها في مثل هذه الفعاليات.



وبعد ذلك هاجم عدد من المتظاهرين الوفد الروسي قرب مقر إقامته في تبليسي، بينما توافد المحتجون على محيط مبنى البرلمان، مطالبين باستقالة وزير الداخلية ورئيس البرلمان.