نفط ميسان يستقطع من عقود لاعبيه بسبب الخسارة

وذكر النادي قي بيان "بدايةً تتقدم الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي بالشكر الجزيل لجماهير النادي العزيزة التي حضرت يوم امس الى البصرة وتحملت عناء السفر من اجل مؤازرة الفريق الكروي والذي مني بخسارة من مضيفه البحري بهدفين مقابل هدف، هذا وتتقدم الهيئة الادارية بالشكر والامتنان لمدير عام شركة نفط ميسان عدنان نوشي ومعاون المدير العام تغلب كاظم وجميع مدراء الشركة لدعمهم المستمر للنادي من خلال توفير حافلات نقل الجماهير".واضاف "نحن كهيئة ادارية نؤكد اننا خططنا ليكون الفريق في المراكز الاربعة الاولى بين الكبار في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث اننا وفرنا كل ما يحتاجه الفريق فضلاً عن تسديد الدفعات المالية للاعبين في وقتها المحدد، لكننا تفاجئنا يوم امس بهذا المستوى الذي لا يلبي طموحات جماهيرنا الوفية التي تدعم الفريق اينما حل وارتحل وبالتالي فقد خسر الفريق المباراة و مركزه الخامس".

وتابع ان "الهيئة الادارية قررت استقطاع 50% من رواتب اللاعبين والملاك التدريبي لشهر حزيران الجاري وهذه العقوبة قابلة للزيادة او المضاعفة بالنسبة لبعض اللاعبين الذي بدأ مستواهم بالهبوط بشكل كبير وقررت الغاء العقوبة في حال عودة الفريق الى المراكز المتقدمة".



واتم النادي بيانه، "في الختام تؤكد الهيئة الادارية انها واثقة من ان الفريق سيعود الى اداءه المعهود ويقدم افضل العروض خلال المباريات المقبلة من اجل تحقيق الاهداف المرسومة".