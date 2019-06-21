نفط ميسان يستقطع من عقود لاعبيه بسبب الخسارة

2019-06-21 | 15:52
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قررت ادارة نادي نفط ميسان، الجمعة، استقطاع 50% من عقود لاعبي الفريق للشهر الحالي بسبب خسارة الفريق امام البحري بالدوري الممتاز، امس الخميس.
واضاف "نحن كهيئة ادارية نؤكد اننا خططنا ليكون الفريق في المراكز الاربعة الاولى بين الكبار في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث اننا وفرنا كل ما يحتاجه الفريق فضلاً عن تسديد الدفعات المالية للاعبين في وقتها المحدد، لكننا تفاجئنا يوم امس بهذا المستوى الذي لا يلبي طموحات جماهيرنا الوفية التي تدعم الفريق اينما حل وارتحل وبالتالي فقد خسر الفريق المباراة و مركزه الخامس".
وتابع ان "الهيئة الادارية قررت استقطاع 50% من رواتب اللاعبين والملاك التدريبي لشهر حزيران الجاري وهذه العقوبة قابلة للزيادة او المضاعفة بالنسبة لبعض اللاعبين الذي بدأ مستواهم بالهبوط بشكل كبير وقررت الغاء العقوبة في حال عودة الفريق الى المراكز المتقدمة".
واتم النادي بيانه، "في الختام تؤكد الهيئة الادارية انها واثقة من ان الفريق سيعود الى اداءه المعهود ويقدم افضل العروض خلال المباريات المقبلة من اجل تحقيق الاهداف المرسومة".
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