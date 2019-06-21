اليونان: تركيا ستواجه عقوبات بحال استمرارها بتحدي قبرص بالتنقيب عن الغاز

وقال تسيبراس للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي إن "هناك تصاعداً في العدوان التركي، وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص، ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا".وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية، أمس الخميس، للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص، وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

وهدد الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.