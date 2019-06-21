هيئة الحج تسجل تقدما جديدا في اعداد وخدمات معتمريها

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الجمعة، تسجيل تقدم جديد على مستوى العالم الاسلامي في مجال العمرة.



واضاف ان "التنظيم العالي والاداء المتميز الذي ظهرت به الهيئة في نقل المعتمرين الى الديار المقدسة جعلها تقفز خطوة الى الامام متقدمة على دول اسلامية رائدة في مجال العمرة". واكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق تقدم للمرتبة الثامنة على مستوى دول العالم الاسلامي بحسب الاحصائية الاخيرة المعتمدة من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية خلال موسم العمرة الجاري".واضاف ان "التنظيم العالي والاداء المتميز الذي ظهرت به الهيئة في نقل المعتمرين الى الديار المقدسة جعلها تقفز خطوة الى الامام متقدمة على دول اسلامية رائدة في مجال العمرة". واشار الكناني الى ان "الهيئة المتكفلة بتفويج المعتمرين والمشرفة على عمل شركات العمرة المعتمدة لديها حرصت على تقديم موسم عالي المستوى يليق بمكانة المواطن العراقي الكريم".



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