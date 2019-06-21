ترامب: أوقفت الهجوم ضد إيران لأن الرد لم يكن مناسباً على إسقاط طائرة مسيرة

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على موقعه في "تويتر",: "أوقفت الضربة العسكرية قبل ثلاثة دقائق من شنها"، مبيناً أن "الضربة كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصاً وكانت ستستهدف ثلاثة مواقع".

وأضاف أن "إيران الآن أضعف من أي وقت مضى"، مؤكداً أن "الجيش الأمريكي مستعد ومتأهب".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق، من اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.