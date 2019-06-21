الصين تعلن إنقاذ 1100 امرأة أجنبية مخطوفة

أعلنت السلطات الصينية، عن إنقاذها أكثر من 1100 امرأة أجنبية مخطوفة في حملات للشرطة.
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 1300 مشتبه بهم، بتهم قيامهم بإغراء واختطاف للنساء بعد وعود بالوظائف أو الزواج".
وأشارت إلى "أن العملية المشتركة استمرت من تموز، وحتى كانون الأول من العام الماضي".
وتقول جماعات مناصرة إن النساء في جنوب شرق آسيا كثيرا ما يتم إغرائهن عبر الحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها في الصين ومن ثم يتم تخديرهن.
ويقولون إن العديد من النساء المتاجر بهن يجدن صعوبة في الحصول على مساعدة في الصين، لأن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية تجعل من الصعب على شبكات الدعم العمل.
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