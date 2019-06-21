اخبار العالم / اخبار العراق

الهند ترسل سفينتين حربيتين لتأمين الملاحة في الخليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت البحرية الهندية، الجمعة، عن نشرها سفينتين حربيتين في الخليج العربي وخليج عمان، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البحرية داليب كومار شارما في تصريح، إن "السفينتين الحربيتين Chennai و Sunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية الهندية و"التنسيق بين الأطراف المعنية".

وأضاف شارما، أن سلاح الجو الهندي نفذ عمليات استطلاع في المنطقة".

وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية اللوم فيه على إيران، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند ترسل سفينتين حربيتين لتأمين الملاحة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا