الهند ترسل سفينتين حربيتين لتأمين الملاحة في الخليج

وقال المتحدث باسم البحرية داليب كومار شارما في تصريح، إن "السفينتين الحربيتين Chennai و Sunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية الهندية و"التنسيق بين الأطراف المعنية".وأضاف شارما، أن سلاح الجو الهندي نفذ عمليات استطلاع في المنطقة".

وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية اللوم فيه على إيران، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.