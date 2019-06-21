الهند ترسل سفينتين حربيتين لتأمين الملاحة في الخليج

أعلنت البحرية الهندية، الجمعة، عن نشرها سفينتين حربيتين في الخليج العربي وخليج عمان، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة.
وأضاف شارما، أن سلاح الجو الهندي نفذ عمليات استطلاع في المنطقة".
وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية اللوم فيه على إيران، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.
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